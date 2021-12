(VIDEO) STRAŠNA NESREĆA U SAUDIJSKOJ ARABIJI! Trening prekinut, Hamilton dominirao

Današnji prvi i drugi slobodni trening voženi su na novoj stazi u Saudijskoj Arabiji, gdje se u nedjelju vozi predzadnja utrka vrlo zanimljive sezone Formule 1, u kojoj Lewis Hamilton brani naslov prvaka od Maxa Verstappena.

Staza u Saudijskoj Arabiji nova je u kalendaru Formule 1 tako da iskustvo poznavanja staze nema nitko na gridu, a već u drugim kvalifikacijama dogodila se strašna nesreća koja je u potpunosti uništila Ferrari, Charlesa Leclerca.

Naime, Francuz je izgubio kontrolu nad svojim bolidom u 22 zavoju te se zabio u zid i pritom totalno uništio Ferrari, a na svu sreću vozač se samo odšetao od krhotine. Video možete vidjeti OVDJE.

Charles Leclerc is off into the wall at Turn 22

He is out of his car and confirms he's okay over the radio. The session has been red flagged and will not be resumed#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/KWRttUcl0W

— Formula 1 (@F1) December 3, 2021