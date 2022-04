(VIDEO) STRAŠNA NESREĆA SVJETSKOG PRVAKA: Najviše je nastradao u masovnom sudaru

Danas se dogodila velika nesreća tijekom cestovne utrke u biciklizmu Liege-Bastogne-Liege, kada se najednom djelu etape sudarilo više desetaka biciklista, a najdeblji kraj izvukao je Francuz Julian Alaphilippe.

Aktualni svjetski prvak u cestovnom biciklizmu, za razliku od većine sudionika u sudaru završio je van ceste u jarku, te je zadobio teške ozljede koje će ga na više mjeseci odvojiti od utrka.

Što je točno dovelo do tako velikog sudara još nije jasno, a nesretnog Francuza kolege su morale izvlačiti iz jarka pošto sam nije mogao izaći van.

Teške ozljede

Kako se doznaje Julian Alaphilippe u padu slomio je rame i dva rebra, koja su mu probila plućnu maramicu i uzrokovale pneumotoraks.

Nesretnom Francuzu tako je ugrožen nastup na Tour de Franceu u srpnju, a i obrana naslova svjetskog prvaka koji je osvojio 2020. i 2021. godine.

Bardet climbing down to help an injured Alaphilippe 👏 pic.twitter.com/bhs5cKnMJ6

— the Inner Ring (@inrng) April 24, 2022