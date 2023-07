(VIDEO) Strašan sudar na utrci Formule: Pravo je čudo kako su se svi izvukli

Strašan sudar vidjeli su posjetitelji ‘Grand prix Rima’, gdje se održavala utrka u Formuli E, bolidi pogonjeni električnim motorom, kada je vodeći na stazi vodeći vozač izgubio nadzor nad bolidom.

Vodeći Sam Bird je u jednom trenutku izgubio kontrolu i zarotirao se na stazi, a bolidi koji su bili iza njega počeli su ga izbjegavati, kako ga ne bi pogodili brzinom većom od 250 kilometara na sat.

Neki od vozača završili su u zaštitnoj ogradi, jedan je u izbjegavanju zakačio kraj bolida Birda, ali jedan se zabio ravno u njega, no srećom sve je prošlo bez težih posljedica.

BIG shunt.

Multiple drivers are out of the @Hankook_Sport #RomeEPrix following this nasty accident. pic.twitter.com/VskBzDYafM

— ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 15, 2023