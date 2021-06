(VIDEO) STRAŠAN PAD OSMEROSTRUKOG PRVAKA: Motor ga lansirao daleko u zrak!

Španjolski motociklist i osmerostruki prvak svijeta, Marc Marquez teško je pao s motora na treningu Moto GP-a. Trening se održavao u nizozemskom Assenu, a pad je izgledao prilično strašno.

Marquez se tek oporavio od operacije ruke, a već je snašla nova nesreća. No, iako je sve izgledalo katastrofalno za Španjolca, nakon pada on se samo ustao i s njim je bilo sve u redu.

Marquez je skretao u desnom zavoju te je trznuo volanom što ga je lansiralo u zrak, na svu sreću nije prošao s težim ozljedama.

Nakon što ga je motor lansirao visoko u zrak, Marquez se nekoliko puta okrenuo u zraku te pao na tlo. Težak pad s dobrim završetkom po vozača možete vidjeti OVDJE.

Massive highside for @marcmarquez93! 😱

Thankfully the Spaniard is walking away! 💢#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/3RA7WNeCzn

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 25, 2021