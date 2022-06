(VIDEO) ŠOKANTNE SNIMKE I BAKUA: Lewis Hamilton jedva izašao iz bolida nakon utrke

Današnja utrka u Bacuu bila je jako fizički zahtjevna, a ono što je bilo primjetno tijekom cijele utrke je kada bi se kamera prebacila na onu na bolidu Lewisa Hamiltona, poskakivanje njegovog bolida i trešnja kacige bivšeg svjetskog prvaka je bila žestoka.

Hamilton je odradio jednu dobru utrku, ali ipak ni ovaj put nije bio bolji od sunarodnjaka Russella koji je završio na podiju kao treći.

Ipak ovo se može nazvati jako dobrim danom za Mercedes, pošto je smanjio razliku u konstruktorskom prvenstvu za Ferrarijem na samo 38 bodova.

Neprestano poskakivanje

Ipak ono što zabrinjava je strašno poskakivanje Mercedesa na ravninama, a Lewis Hamilton je očito jako patio zbog toga te je nakon utrke jedva izašao iz bolida.

U Mercedesu se plaše kako Hamilton neće moći nastupiti na VN Kanade zbog jakih bolova u kralježnici uzrokovanih poskakivanjem bolida.

Lewis looked like he was struggling to get out of the car after the race 👀 pic.twitter.com/xK2N06ox5M

— ESPN F1 (@ESPNF1) June 12, 2022