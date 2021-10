(VIDEO) SMRT TINEJDŽERA (15) SVE JE PROMIJENILA! Njegov mladi život nije se ugasio uzalud

Tragični događaj koji je zadesio svijet moto utrka krajem rujna, kada je u španjolskom Jerezu 15-godišnji Španjolac Dean Berta Vinales, rođak Mavericka Vinalesa, preminuo nakon pada u utrci supersport 300, doveo je do promjena pravila u moto sportu.

Naime, uprava natjecanja na Svjetskom prvenstvu u motociklizmu donijela je promjenu pravila minimalne dobi za sudjelovanje na utrkama.

Kako je bilo do sada, slabije klase moto2 i moto3 bile su podložne ograničenju od 16 godina, a od 2023. godine će svi morati imati barem 18 godina.

Everyone at BT Sport sends their condolences to the Viñales family, his friends, and colleagues. pic.twitter.com/OY21gJYPjl

The paddock paid their respects to Dean Berta Viñales on Thursday.

Veča sigurnost vozača

Dobna ograničenja primjenjivat će se u cijelom svijetu za natjecanja pod pokroviteljstvom krovne udruge FIM, koja podizanjem dobne granice želi doprinijeti većoj sigurnosti u ovom sportu, nakon nekoliko teških nesreća od koje je pogibija nesretnog Vinalesa jedna od najtragičnijih.

Mladi vozač je jedan od trojice vozača koji su poginuli tijekom ove godine, a svi su poginuli prilikom udarca drugi motocikala u njih nakon pada.

I still haven’t recover from this Moto3 crash yesterday. After losing Dupasquier, Milan and recently, Dean Berta Vinales, it is hard to watch crashes like this in the junior classes.









Thank goodness Alcoba, Migno, Acosta were all perfectly fine #AmericasGP pic.twitter.com/SxFpcDlTyq

— Hamid Gaban (@Jailanyyy) October 4, 2021