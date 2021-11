(VIDEO) PROCURILE SNIMKE BRUKE ‘TATINOG SINA’! Bahati vozač zakačio se s osiguranjem

Autor: G.I.Š.

Jedan od vozača Formule 1 koji nikako nije sjeo navijačima i pratiteljima ovog sporta je mladi Rus koji vozi za Haas, Nikita Mazepin.

Kako ga mediji vole zvati “tatin sin”, glavni sponzor Haasa je baš tvrtka Mazepinovog tate Dimitrija, opet se doveo u centar pažnje nakon što je viđen u jednom noćnom klubu u Brazilu.

Mazepin je prvi skandal izazvao netom prije nego što je potpisao za Haas, kada je objavio video njega i njegove prijateljice u autu, gdje joj on nimalo gentlemanski gura ruku među grudi. Ta snimka je izazvala veliku osudu javnosti, no kako to biva sa “tatinim sinovima” skandal je ubrzo nestao iz medija.

Izbacilo ga osiguranje

Katalonski list “Mundo Deportivo” prenosi da je Mazepin izbačen iz jednog noćnog kluba pošto se zakačio s osiguranjem, a sve to uoči Velike nagrade Brazila koja nas očekuje ovog vikenda u Sao Paulu.

Razlog svađe s osiguranjem nije poznat, ali druga dva vozača u njegovom društvu Russell i Albon nisu imali nikakvih problema.









Mazepinov tim Formule 1 Haas još se nije oglasio glede zadnjeg incidenta njegovog vozača, no sigurno ćemo Nikitu gledati i ovaj vikend kako sigurno drži začelje grida.