(VIDEO) POPULARNI IGRAČ POTPUNO POLUDIO! Halucinirao s punim pištoljem 14 sati ‘Crn**e me pokušavaju ubiti’

Igrač američkog nogometa iz kluba Minnesota Vikings Everson Griffen, iz za sada nepoznatih razloga završio je u bolnici nakon halucinacija i napada paranoje koje je doživio u svojem domu.

Nesretni igrač američkog nogometa završio je u bolnici nakon što je 14 sati bio zatvoren u svojoj kući odakle je tražio pomoć, tvrdeći da ga neko pokušava ubiti.

Griffen je snimio i video iz kreveta u kojem drži pištolj. Vidno je uznemiren, a prijateljima je slao poruke da mu pomognu.

Uhvatila ga paranoja

“Nalazim se u svom domu. Crn***e me pokušavaju ubiti. Ovo je moj pištolj, registriran je na mene i znam točno gdje sam ga kupio. Imam sve papire”, govori na snimku nogometaš, a zatim je napisao:

“Trebam pomoć. Neko me pokušava ubiti u mom domu”.

Policija je reagirala nakon snimka, i došli su ispred Griffenove kuće, ali je on nije želio napustiti.

Na kraju su ga ipak uvjerili kako mu se neće ništa dogoditi, te je naposljetku prebačen u bolnicu i bit će mu pružena psihijatrijska pomoć.

“Napustio je kuću bez ikakvih incidenata i trenutno mu se ukazuje pomoć koja mu je potrebna. Zahvaljujemo uredu šerifa na brzoj reakciji i želji da se ova situacija okonča na najbolji mogući način”, priopćili su iz Vikingsa.

Griffen je smješten u bolnicu, a treba istaći da je on i 2018. godine imao psihičkih problema zbog kojih je propustio sezonu.

Here is the Everson Griffen video he posted last night. Hope the Minnesota Vikings security personnel got to him in time.









