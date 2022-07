(VIDEO) POMRAČENJE UMA, UNAKAZIO POZNATU SPORTAŠICU: Objavila potresnu snimku, nitko ne zna zašto je to napravio

Kim Glass, 37-godišnja nekadašnja američka reprezentativka u odbojci koja je tijekom karijere osvojila olimpijsko srebro 2008. u Pekingu, pretrpjela je težak napad u svojoj domovini, u Los Angelesu.

Napadač je bio beskućnik čiji se motiv ne zna, a sportašica je otkrila što se zbivalo, spominjući da je stigao udarac iz daljine koji je ostavio posljedice. Sve se događalo dok je Glass bila na odlasku iz restorana, nakon ručka s prijateljima.

U napadu za koji se pročulo, Glass je pretrpjela ozljede oka i nosa. Otkrila je da je doživjela nekoliko prijeloma, a sve se dogodilo bacanjem predmeta koji joj je izgledao kao metalna cijev.

Američka sportašica je svoje ozljede približila i snimkom koja otkriva podljev ispod i oko njezinog oka te ranu na nosu.

GRAPHIC: Olympic Medalist Kim Glass was BRUTALLY ATTACKED by a homeless man in Los Angeles, CA after having lunch with friends. She says the homeless man had some sort of metal pipe.

Random acts of violence are rampant with the increasing homeless community, and soft-on-crime DA pic.twitter.com/dn760HeDx6

— Anthony Cabassa (@AnthonyCabassa_) July 11, 2022