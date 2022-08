(VIDEO) POGLEDAJTE TEŽAK PAD NA STAZI: Odletio je i ostao ležati, a onda iznenađenje za sve

Opasna je jurnjava stazom u svim automoto sportovima, nažalost, ponekad i s tragičnim posljedicama, kao što se nedavno u Hrvatskoj, na Grobniku, dogodilo pogibijom iskusnog suca dok je trajala međunarodna auto utrka na poznatoj stazi u blizini Rijeke.

Kakve sve izazove može dogoditi kruženje stazom u velikoj brzini, pokazalo se i ovog vikenda u MotoGP-ju, na slavnom britanskom Silverstoneu, gdje je težak pad doživio španjolski motociklist Aleix Espargaro. Španjolac je na slobodnom treningu pao u brzini koja je, kako približava Marca, iznosila oko 165 km/h, a prizor je izazvao veliku zabrinutost.

Kako je to izgledalo, pogledajte – ovdje.

Španjolski motociklist je u brzini odletio sa svojeg motora, poslije pada je ležao i previjao se, izazivajući zabrinute poglede u ‘boksu’ svoje momčadi Aprilije. Prva reakcija koja je donijela pomoć stigla je brzo, a potom, Espargaro nije mogao hodati sam, već su ga poslije pada pokraj staze odnijeli na nosilima.

We hope he is ok but he's leaving the track by stretcher #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/gmq0d0bRY8

Mnogi su se nakon ove dramatične scene zabrinuli za španjolskog motociklista zbog mogućih težih ozljeda, no potom, nakon što se uspio podignuti na vlastite noge i tako stići do vozila hitne pomoći kojim je prebačen na pregled u bolnici uz stazu, stigao je preokret.

I to ne bilo kakav.

Espargaru je kao najteža posljedica pada ostala ozljeda desnog stopala, a to ga nije zaustavilo. Nakon što je bio na pregledu, brzo se vratio na stazu i nastupio je u kvalifikacijama, s dolaskom do odličnog šestog mjesta.

To se zove upornost, na način koji je mnoge iznenadio, a i oduševio nakon što je vladao strah od težih posljedica pada.

Just 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗘𝗗𝗜𝗕𝗟𝗘 what we witnessed from Aleix Espargaro yesterday 💪

1:41 PM – Aleix is helped off by the marshals after high-siding at Turn 12.

2:49 PM – Espargaro then breaks the existing lap record and qualifies in 6th place 👏#MotoGP #BritishGP pic.twitter.com/VOy5q8VEoI

— Crash MotoGP (@crash_motogp) August 7, 2022