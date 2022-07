(VIDEO) PANIKA NA STADIONU, BROJE SE ŽRTVE: Bomba eksplodirala usred utakmice, jedna reakcija iznenadila

Utakmica u lokalnom prvenstvu u kriketu u afganistanskom Kabulu je jučer popodne po tamošnjem vremenu imala prekid s teškim posljedicama. Došlo je do eksplozije bombe koja je odjeknula na tribinama, po nekim medijskim izvještajima, u napadu bombaša samoubojice, a nakon toga, broje se ljudske žrtve – za sada s kontradiktornim informacijama o točnim posljedicama koje su ostale.

Po službenoj verziji priče iz Afganistana, nije bilo smrtno stradalih, a poslije eksplozije ranjeno je četvero ljudi. Antonio Guterres, glavni tajnik Ujedinjenih naroda, tvrdi da je stanje drugačije, puno tragičnije od toga.

Po riječima portugalskog diplomata i političara na dužnosti glavnog tajnika UN-a, s istupom koji je donio iznenađenje s obzirom na verziju priče iz Afganistana, u napadu je bilo najmanje 19 poginulih.

Na službenom profilu na Twitteru, Guterres je ovaj napad snažno osudio. ‘Uzeo je živote najmanje 19 civila i izazvao je i druge žrtve’, stoji u riječima koje opisuju što se dogodilo. ‘Napadi protiv civila i civilnih ciljeva su striktno zabranjeni po međunarodnom humanitarnom pravu’, dodaje se.

I strongly condemn Friday’s attack at the Kabul International Cricket Stadium, which claimed the lives of at least 19 civilians & caused additional casualties.

Attacks against civilians and civilian objects are strictly prohibited under international humanitarian law.

