(VIDEO) OVO SE MOŽE DOGODITI SAMO U HRVATSKOJ: Autom mu završili u dvorištu, a on ih iznenadio

Danas se dogodio u prvi udes na Croatia Rallyju tijekom trećeg brzinskog ispita na relaciji Krašić – Vrškovac i to samo par sto metara nakon što je posada krenula sa starta.

Vozač Adrien Fourmaux je izgubio kontrolu nad automobilom, nakon što je naletio na mokri dio staze i završio u dvorištu jedne kuće uz cestu.

Srećom po posadu nije bilo nikakvih ozljeda, ali auto više nije bio u stanju nastaviti utrku, no domaćin kuće u čijem su dvorištu završili pokazao se kao pravi ljubitelj rallyja.

Ugostio nas

Adrien Fourmaux je nakon udesa izjavio:

“Nisam imao informaciju da ima vode na tom dijelu ceste i jednostavno smo proklizali. Stvarno šteta, ali ništa nisam mogao učiniti”,dok su vozača i suvozača Alexandrea Coriju vlasnici kuće pozvali unutra.

“Da, pozvao nas je u kuću i ugostio nas. Dao nam je hrane i ugrijao nas. Stvarno mi je žao njegova stabla”, izjavio je Fourmaux.

Video nesreće pogledajte OVDJE.

After the first four Special Stages, drivers have returned to the second round.

1. @KalleRovanpera / @JonneHalttunen

2. @thierryneuville / @MWydaeghe

3. @OttTanak / @MartinJarveoja#CroatiaRally #WRC pic.twitter.com/c6EeWtVFYi





— Croatia Rally (@croatia_rally) April 22, 2022