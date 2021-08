(VIDEO) OVO JE NAJSRAMOTNIJI POTEZ NA OLIMPIJSKIM IGRAMA! Pogledajte potez očajnika u režiji francuskog predstavnika!

Kenijac Eliud Kipchoge bio je apsolutni favorit za pobjedu u maratonu na Olimpijskim igrama u Tokiju. Svoju je ulogu opravdao te osvojio zlato, ali zbog jednog drugog detalja će se pamtiti nastup maratonaca…

Kipchoge je uzeto zlatnu medalju u Tokiju završivši maraton za dva sata, osam minuta i 38 sekundi, srebrni je bio Abdiju Nageeyeju, dok je broncu uzeo Bashir Abdi.

Kipchoge je tako obranio naslov prvaka iz Rija, ali mnogi će utrku pamtiti po francuskom predstavniku – Morhadu Amdouniju.

Francuski maratonac napravio je najsramotniji potez na Olimpijskim igrama te je pokazao apsolutno nepoštovanje prema ostalim natjecateljima. Naime, on je na mjestu gdje se trkači osvježavaju vodom, namjerno rukom porušio sve bočice, samo kako njegovi protivnici nebi imali što za popiti.

BREAKING: The Gold medal for biggest d*ckhead of the Tokyo Olympics goes to French marathon runner Morhad Amdouni who deliberately knocks over all the water for his fellow competitors…Unbelievable! pic.twitter.com/D4IwmlAHlL

— Piers Morgan (@piersmorgan) August 8, 2021