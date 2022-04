(VIDEO) OVO JE BILO ZASTRAŠUJUĆE: Australac izletio iz zavoja ravno u provaliju

Sport uz sve svoje lijepe strane donosi ponekad i dosta opasnosti, a stvarno veliku sreću imao je Australski biciklist na utrci u Španjolskoj kada je izletio s ceste.

Lucas Hamilton, inače vozač BikeExchange tima sudjelovao je na utrci u Baskiji, kada je prebrzo ušao u jedan zavoj i izletio s ceste preko zaštitne ograde.

Ova etapa vožena je u brdskim predjelima te je nesretni Lucas završio ravno iznad provalije, a njegov bicikl na drveću ispod njega.

Sreća u nesreći

Na njegovu veliku sreću na tom dijelu bio je mali komadić ravne zemlje i posječenog drveća na kojem je završio Lucas, a njegov bicikl se zapetljao u granje koje raste povrh provalije.

😲😲😲

Lucas Hamilton suffers a 𝗱𝗿𝗮𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰 crash – thankfully the Australian is okay, which is great news 👍#itzulia pic.twitter.com/Ht46uVtcQE

