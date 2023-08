(VIDEO) Oluja pokvarila planove Hrvata: Pogledajte kako je nastao potop

Nova upozorenja zbog vremenskih prilika koje ‘pokazuju zube’ došla su u Hrvatsku, a nepredvidljivo i hirovito ljeto izaziva probleme i sjeverno od naše zemlje, u Budimpešti. Ondje počinje natjecanje na Svjetskom prvenstvu u atletici, no početak je morao biti odgođen zbog snažne oluje.

Problemi s vremenom utječu i na planove Filipa Mihaljevića, koji je trebao početi kvalifikacije u bacanju kugle, no nevrijeme sa snažnom kišom i grmljavinom dovelo je do odgode starta natjecanja.

Mihaljević je prvi od hrvatskih aduta u akciji u Budimpešti, a na SP je došao kao aktualni europski prvak, s osvojenim zlatom na EP-u lani u Muenchenu.

Od starta u predviđeno vrijeme u 10:30 sati nije bilo ništa s obzirom na scene na stadionu Nacionalnog centra za atletiku u Budimpešti.

Current weather in Budapest, Hungary at the World Championships stadium this morning 🏟️ pic.twitter.com/AfETuBZsdx

— Throwers Universe (@ThrowersUni) August 19, 2023