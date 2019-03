(VIDEO) NHL NE PAMTI OVAKAV POGODAK! Ovječkin zabio najčudniji gol ikad

Hokejaši Washingtona stigli su do četvrte uzastopne pobjede slavljem 3-2 protiv New York Rangersa u Madison Square Gardenu, a pobjednički pogodak u četvrtoj seriji raspucavanja postigao je Aleksander Ovječkin, iako nije uspio poslati pak u mrežu.

Bio je to vjerojatno najčudniji pogodak u karijeri sedmerostrukog osvajača nagrade za najboljeg strijelca NHL-a. Ovječkin je pokretom tijela prevario vratara Rangersa Alexandera Georgijeva koji je u padu bacio palicu i spriječio napadača Washingtona da pošalje pločicu u nebranjenu mrežu. Suci su bili neodlučni, ali su nakon pregledavanja snimke donijeli odluku da se radilo o nedopuštenom ometanju i dosudili pogodak Ovječkina kojim su aktualni prvaci došli do vrijedne pobjede i zadržali se na prvom mjestu u Metropolitanskoj diviziji.

“Bio sam stoposto uvjeren da je to pogodak. Iznenadila me prva reakcija sudaca. Dobro je da imamo pravilo o pregledavanju snimke”, izjavio je o čudnoj situaciji Aleks Ovječkin.

Najbolji učinak večeri imao je napadač Winnipega Blake Wheeler koji je u pobjedi svoje momčadi 5-2 na gostovanju u Columbusu postigao četiri pogotka.

Nagrada za vratarski učinak večeri pripada Marc-Andreu Fleuryju koji je obranio svih 19 udaraca hokejaša Vancuvera u 3-0 pobjedi Las Vegasa. Bio je to drugi uzastopni “shutout”, a osmi u ovoj sezoni za 34-godišnjeg vratara “Zlatnih vitezova”, koji je u svojoj 15. sezoni došao do 56 utakmica u kojima je ostavio svoju mrežu netaknutom.

