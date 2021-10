(VIDEO) NESTAJE FORMULA 1 KAKVU ZNAMO! Oktanski cirkus uskoro ostaje bez oktana ZELENA REVOLUCIJA

Formula 1 jedan je od najinovativnijih sportova današnjice, ponajprije iz razloga što se tehnologija koja se upotrebljava u izradi bolida, na jedan ili drugi način, na kraju nađe u inačicama cestovnih vozila.

Kroz godine postojanja Formule 1 jedina stvar koja nije bila upitna je gorivo koje pogoni bolide, mada se pomoć elektronike evolucijom bolida sve više uvukla u izradu pogonskih jedinica.

Ipak, čelnici FIA-e uz puno promjena tijekom godina i pravila koje su nalagali momčadima u izradi bolida nikada se nisu doticali goriva, do sada kada Formula 1 najavljuje veliki prelazak na sintetičko gorivo u namjeri očuvanja prirode.

Vlastito gorivo

Video koji je izašao iz Formule 1 navodi kako je njihova želja da gorivo koje će se koristiti u budućnosti bude sintetičko, proizvedeno u laboratoriju iz obnovljivih izvora pod nazivom “Drop in fuel”, i žele biti pioniri u gorivu s manje karbonskog izgaranja, ali iste snage.

Ideja cijele kampanje je da do 2030 godine, kada će na cestama biti skoro dva bilijuna vozila, a od toga samo osam posto električnih, ponude alternativu klasičnim fosilnim gorivima.

