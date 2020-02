(VIDEO) NAVIJAČICA NA ‘TAJNOM ZADATKU’: Isprsila bujno poprsje da bi omela sportaša

Autor: Dnevno.hr

Klasično toplo poslijepodne u Arizoni, golf i malo još nečega. Ima li ljepšeg načina za provesti dan? Najveće zvijezde golfa okupirale su turnir Phoenix Open gdje su se borile za prestižnu titulu, ali titulu glavne face turnira ukrala im je jedna navijačica, pišu 24sata.hr.

U jednom trenutku sunce je donijelo val vrućine, a to je posebno zasmetalo jednoj gospođi kojoj je bilo toliko vruće da je izbacila svoje grudi i oduševila navijače. No sad ne znamo jel’ to od vrućine ili samo jer je htjela omesti igrače, ali ostatak mase nije se bunio.

👀 ‘How am I supposed to putt?!’ It’s all or BUST on the green at the Phoenix Open… 😅 pic.twitter.com/868DCJFU3l — RT Sport (@RTSportNews) February 6, 2020

Uslijedili su različiti komentari poput onoga da takvom ponašanju nije mjesto na gol turniru.

A bilo je i onih koji su ostali oduševljeni “potezom” anonimne crnke.