(VIDEO) NAKON OVOG NITKO IH NEĆE VOLJETI: Engleski navijači besramno se ponijeli na tribinama

Lewis Hamilton i Max Verstappen odmah početkom drugog kruga na Velikoj nagradi Velike Britanije imali su dodir u prvom desnom zavoju, a kraći kraj izvukao je Nizozemac koji je završio u ogradi.

Sam sudar je izgledao strašno, Red Bull Verstappena je bio potpuno uništen, ali ono što izaziva bijes je proslava navijača Hamiltona na tribinama Silverstonea.

Car’s in an awful state. Once again praying max makes a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/aEcSHVBHMm

— James🐮 (@Jamesr02_) July 18, 2021