(VIDEO) NAJVEĆI KLADIONIČAR IZGUBIO MILIJUNE! ‘Ma brzo sam to prebolio, veselim se idućoj avanturi’

Jim McIngvale, 71-godišnji Amerikanac koji je poznat po svom nadimku Mattres Mack. Iako je i prije bio poznat nedavno je postao čovjek s najvećom zaradom u povijesti klađenja.

Gospodin je nedavno osvojio skoro 75 milijuna dolara na okladu da će njegova omiljena baseball momčad Houston Astros osvojiti naslov prvaka.

Ipak, čini se da i on nekad promaši. Izgubio je više od tri milijuna dolara kladeći se na Texas Christian University u NCAA finalu. Novac je rasporedio na dva listića, ali mu nijedan nije prošao jer je Georgia University slavio s uvjerljivih 65:70.

Nakon pada listića samo je rekao: “Treba mi pet sekundi da ovo prebolim.” Prema procjenama ovaj gospodin težak je nešto više od 300 milijuna dolara, a vlasnik je lanca salona namještaja.

not Mattress Mack betting a zillion on the hornfrogs 😂 🛏️pic.twitter.com/Oh8UJbD4XE

— Hold The Mayo (@snowlikejonn) January 10, 2023