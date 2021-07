(VIDEO) NAJLUĐA SCENA NA IGRAMA: Zaboravila da je snimaju pa se obrukala!

Mlada australska plivačica Kaylee McKeown jučer je osvojila zlatnu medalju na 100 metara leđno, a utrku je isplivala u vremenu 57,47 i stigla do novog olimpijskog rekorda i zlatne medalje.

Za 20-godišnju australsku reprezentativku ovo je bilo prvo zlato na velikom natjecanju, a prizor nakon utrke pokazuje koliko je bila uzbuđena.

Kaylee je stala pred kameru kako bi dala izjavu, a onda je uslijedio pravi show koji je mnoge nasmijao.

Urnebesna poruka

Kad ju je novinar pitao što ima reći majci i sestri, australski plivač imao je čudesnu reakciju. Opsovala je, ali onda je shvatila da je uživo u programu, ali povratka više nije bilo.

“What would you like to say to your mum and your sister?”

“Fuck yeah oh shit… Woooo 🤙”

Congratulations to the legend Kaylee McKeown for the🥇and this perfect #Olympics moment pic.twitter.com/tgHOCzD0lD

— Jeremy Story Carter (@jstorycarter) July 27, 2021