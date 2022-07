(VIDEO) MAMA I TATA SE ŽVALILI PRED SVIMA: Gledao ih i sin, kamere su sve uhvatile…

Za igrače koji se probijaju u svijet vrhunskog sporta je poseban trenutak proboja do najviše razine, a upravo takav trenutak je 18-godišnjem hokejašu Mavericu Lamoureuxu u dobroj mjeri bio zasjenjen jer su šou ‘ukrali’ njegovi roditelji.

Lamoureux je na NHL ‘draftu’ dočekao dolazak u najjaču ligu svijeta u hokeju na ledu, odabrali su ga Arizona Coyotesi, a nakon toga, mama i tata su se u proslavi ovog veselja – zažvalili. To je odmah izazvalo brojne reakcije, među ostalim, i kod mladog hokejaša koji je na odlasku s pozornice djelovao zabezeknuto nakon onog što su izveli njegovi roditelji.

Maveric Lamoureux’s parents were giving the full level love effect for their som being drafted, to get a reaction out of @KevinWeekes @Buccigross & @MeghanChayka tonight. 🤣#NHLDraft pic.twitter.com/g3bu8tgJpb





— Andrew Jerell Jones, Luke 1:37 (IG:twdbk3) (@sluggahjells) July 8, 2022