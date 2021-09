(VIDEO) MAČKA PREŽIVJELA PAD S 15 – AK METARA; Uistinu imaju devet života

Na utakmici američkog nogometa između University of Miamija i Appalachian Statea dogodila se jedna nesvakidašnja scena.

Naime, za vrijeme utakmice na krovu stadiona našla se mačka.

Visila je na rubu stadiona dok je imala snage. Prvo je popustila jedna noga, zatim i druga.

Uslijedio je pad s visine od 15 -ak metara, no na sreću preživjela je.

Well this may be the craziest thing I’ve seen at a college football game #HardRockCat pic.twitter.com/qfQgma23Xm

— Hollywood (@DannyWQAM) September 11, 2021