(VIDEO) Luda proslava na podiju u Silverstoneu: Koliko se samo šampanjca prolilo

Ovogodišnja karavana Formule 1 postaje jednako predvidljiva kao i onih sezona kada je dominirao Hamilton i Mercedes, ali sada su u glavnim ulogama Max Verstappen i Red Bull.

Ovaj vikend vožena je Velika nagrada Britanije na legendarnom Silverstoneu, a Max je došao do svoje šeste uzastopne pobjede, od osam u ovoj sezoni, a Red Bull do 11 pobjeda za redom te su izjednačili rekord McLarena iz 1988. godine, kada su takav niz ostvarili Senna i Prost.

Nakon što je prošao ciljem Max Verstappen je preko timskog radija rekao: ‘Jedanaest zaredom. To je dosta ludo.’

