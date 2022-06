(VIDEO) ‘KOJI VAM JE K****, SVI STE MLOHAVI’ Jako su naljutili Srbina, prijetilo veliko iznenađenje

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Srpski vaterpolski reprezentativci, dvostruki uzastopni olimpijski pobjednici, došli su do uspješnog starta na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Mađarskoj, ali nije im bilo sasvim lako. Srbija je sa 17:13 svladala reprezentaciju SAD-a na početku puta u skupini u kojoj su i Australija i Kazahstan, a u jednom trenutku, dok stvari nisu izgledale najbolje za njegovu momčad, izbornik i veliki vaterpolski majstor Dejan Savić nije skrivao svoju ljutnju.

‘Čovječe, koji vam je k****, bre, svi ste mlohavi, bre!’, moglo se čuti iz Savićevih usta na ‘time-outu’ kod srpskog zaostatka od 7:6 u drugoj četvrtini, u ljutnji što njegova momčad prima golove dok su stvari u bazenu izjednačene, bez igrača više za protivnike.

Bilo je to u fazi susreta kada je rezultat sugerirao da bi možda moglo biti iznenađenja, no stvari su sjele na svoje mjesto u nastavku utakmice. Sa 6:3 u posljednjoj četvrtini, Srbija je stigla do pobjede i zakoračila je prema prvom mjestu u ovoj grupi.





Momčad stigla s novim adutima

Srpski vaterpolisti su na SP u Mađarskoj stigli bez svih svojih velikih aduta koji su slavili olimpijske uspjehe. Dogodili su se oproštaji od reprezentativne ‘kapice’, a s nekim novim adutima i s nastavkom Savićevog posla na klupi, nadat će se borbi za vrh i na ovom velikom natjecanju. Ako negdje zapne, čut će izbornika s riječima poput onih koje su odjeknule.

Slavili i Australci

U ovoj skupini koja se igra u Szegedu, do pobjedničkog početka došli su i Australci koji su s 10:4 nadigrali Kazahstan. Srbija i Australija srest će se u drugom kolu, u vjerojatno ključnoj utakmici za prvo mjesto, a nakon toga, srpske vaterpoliste u prvom krugu još čekaju i Kazahstanci.

Cilj za sve je prvo mjesto u grupi, koje donosi izravan nastup u četvrtfinalu. Drugoplasirane i trećeplasirane momčadi nastavit će svoj put u osmini finala.