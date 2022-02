(VIDEO) ‘KAKO STE TO MOGLI NAPRAVITI DJETETU?’ Potresna snimka legende, okrenula se i plakala

Uzdrmana dopinškim skandalom, Kamila Valijeva nije uspjela pobjednički završiti svoj nastup u pojedinačnom natjecanju u umjetničkom klizanju na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu. Mlada ruska zvijezda, kojoj je tek 15 godina, nije izdržala pod velikim pritiskom zbog priče koja se vrti oko nje, a nakon što je natjecanje završilo, nije mogla suspregnuti suze u snimkama koje su obišle svijet.

Bilo je puno odjeka na ono što se zbivalo ruskoj tinejdžerici. Među dosadašnjim reakcijama, osobito snažna bila je ona koju je imala Katharina Witt, njemačka i svjetska klizačka legenda, koja je u programu ARD 1 pogođena emocijama teško gledala ono što se dogodilo mladoj ruskoj zvijezdi, a riječi Witt otkrile su sve što je imala na duši.

‘Kako ste to mogli napraviti, ona je samo dijete?’, zapitala se njemačka klizačka legenda, smatrajući da Valijeva nije smjela biti na ledu.

‘Žao mi je, ali ja ovo ne mogu podnijeti. Ne možeš gledati na to je li prva, druga, treća ili četvrta, to nije bitno’, rekla je Witt, boreći se s emocijama.

‘Ono što se dogodilo je upravo stvar od koje je morala biti zaštićena. Ona ima 15 godina, radi se o djetetu, kada vidite da tamo sjedi, slomljena…’, nastavila je klizačka legenda, prije nego se usred rečenice okrenula od kamere sa suzama u očima.

