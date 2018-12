(VIDEO) KAKO JE MAJSTOR ZARONIO! Trkač pokušao slaviti kao nogometaši pa završio u blatu

Francuz Jimmy Gressier ponio je titulu europskog prvaka na U23 kros utrci održanoj u nizozemskom Tilburgu. Fantastično se držao tijekom cijele utrke te je na kraju upisao veliku pobjedu, ali ona je ostala u sjeni njegove neuspjele proslave.

Naime, teren u Tilburgu bio je mokar i blatnjav, a Gressier je u cilj poželio uklizati na koljenima, slično nogometašima kada slave golove. Nažalost, blato je bilo preduboko, koljeno mu je zapelo, a Francuz je glavom srušio pobjednički traku.

The celebration didn’t go according to plan but his performance was brilliant!

Jimmy Gressier produces a front-running display to defend his title in the U23 race at the SPAR European Cross Country Championships. #Tilburg2018 pic.twitter.com/GHuBSOya6w

— European Athletics (@EuroAthletics) 9 December 2018