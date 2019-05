(VIDEO) JEDAN KONJ STAJAO JE LJUDE DEVET MILIJUNA DOLARA! Ovakav kraval na kultnom derbiju se ne pamti!

Konj Maximum Security postao je prvi u povijesti koji je prvi prošao ciljem Kentucky Derbyja, a da nije proglašen pobjednikom jer je nakon 20-minutnog vijećanja sudaca dikvalificiran, a pobjednikom 145. izdanja najpoznatije američke galopske utrke proglašen je autsajder Country House koji je na ciljem prošao kao drugi u borbi za glavnu nagradu od 1,86 milijuna dolara.

Jahač Flavian Prat i trener Country Housea Bill Mott bili su u ekstazi nakon njihove prve pobjede na stazi u Churchill Downsu, gdje se okupilo 150.000 gledatelja, dok su iz tabora dikvalificiranog grla najavili da će iskoristiti sve mogućnosti žalbe na ovu odluku.

Pregledom snimke suci su ustanovili da je Maximum Security u zadnjem zavoju izašao iz svoje putanje, zasmetao grlima War of Will i Long Range Toddy te usporio njihov i napredak ostalih konja pri ulasku u ciljnu ravninu na blatnjavoj podlozi.

Prema procjenama američkih stručnjaka za klađenje na konjske utrke, odlukom sudaca kladitelji su izgubili devet milijuna dolara moguće zarade, s obzirom da je Maximum Security bio favorit za pobjedu pa su i na njega ulozi bili najveći.

Kentucky Derby je prva od tri utrke tzv. “Triple Crowna”, koji je u povijesti osvojilo samo 13 konja. Posljednji kojemu je to uspjelo bio je Justify, osvajač “Triple Crowna” prošle godine. Sada to može napraviti Country House, uspije li 18. svibnja osvojiti Preakness Stake te 8. lipnja biti najbrži na Belmont Stakesu.

