(VIDEO) DEBI U NASCARU PROŠAO NESLAVNO: Kimi Raikkonen završio u ogradi

Jedna od najvećih legendi Formule 1 Kimi Raikkonen po završetku prošle sezone oprostio se od “Oktanskog cirkusa”, ali nije mogao bez oktana te se odlučio okušati u američkom NASCARU.

Raikkonen je već jednom imao pauzu od Formule 1 kada je između 2009. i 2011. godine nastupao u WRC-u, ali teško je za povjerovati kako bi se “Ice man” mogao odlučiti za još jedan povratak u F1.

Kimi je svoju karijeru u Formuli 1 gradio kroz Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus i na posljetku Alfa Romeo u kojem se umirovio, barem što se tiče najprestižnijeg auto-moto natjecanja na svijetu.

Neuspio debi

U NASCARU Kimi je imao premijerni nastup na Watkins Glenu, ali debi nije prošao onako kako je on sam očekivao.

Naime, već na samom početku utrke Finac je sudjelovao u jednom sudaru u takozvanom “Bus stopu” koji ga je usmjerio prema ogradi te je tako Raikkonen neslavno završio svoj prvi nastup u NASCARU.

💔 Kimi Raikkonen’s race is over after being collected in an incident exiting the Bus Stop. #NASCAR pic.twitter.com/NpKl278NB0

— Motorsport.com (@Motorsport) August 21, 2022