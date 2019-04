(VIDEO) BRUTALNA OZLJEDA GIMNASTIČARKE! Pri doskoku nakon salta slomila OBJE NOGE! Uznemirujuća snimka postala viralna

Autor: Dnevno.hr

U jednom od svojih zadnjih nastupa, američka gimnastičarka Samantha Cerio doživjela je tešku ozljedu. Prilikom jednog doskoka nakon salta slomila je obje noge, potencijalno i dislocirala oba koljena. Za otprilike mjesec dana će diplomirati, a nakon sveučilišne sportske karijere htjela se posvetiti onoj znanstvenoj.

Natjecanje u Louisiani bilo je prekinuto na više od pola sata.

“Teško je bilo to za gledati. Cure su se okupile dogovorile se da će sve što postignu posvetiti njoj”, rekao je Jeff Graba, trener gimnastičke ekipe Auburna.

“Bio je to moj posljednji nastup kao gimnastičarke. Nakon 18 godina napuštam ovaj sport i ne mogu biti ponosnija jer me gimnastika napravila ovakvom osobom. Naučila me napornom radu, poniznosti i privrženosti. Stavila je pred mene brojne zapreke i naučila me što znači biti posvećen nečemu. Nikad nisam mislila da će me tako testirati, nije završilo kako sam se nadala, ali nikad ne završi. Hvala svima na sveučilištu Auburn što su napravili okruženje koje sam zvala domom”, napisala je Samantha Cerio na Instagramu nakon teške ozljede.

Pogledajte i video toga trenutka. Pažnja, snimka je vrlo uznemirujuća!