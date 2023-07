(VIDEO) Brad Pitt u boksovima Silverstonea: Oktanski cirkus postaje još zabavniji

Za ovogodišnje prvenstvo u Formuli 1 možemo reći kako je već odlučeno, Max Verstappen i Red Bull toliko su dominantni da Mercedes i Lewis Hamilton pozivaju na prestanak dominacije, koji po njima, nije dobar za sport.

Ipak da Hamiltonu ne bude dosadno ovaj vikend na Silverstoneu, gdje se vozi Velika nagrada Britanije, pobrinuo se nitko drugi doli Brad Pitt, koji snima film, a Lewis mu je savjetnik i producent.

Kako bi što bolje ušao u ulogu i vidio događanja iz prve ruke te snimo nekoliko kadrova, Pitt je u boksovima Silverstonea, a odvozio je neke krugove i snimio kadrove.

New Brad Pitt Formula 1 movie being filmed at Silverstone #BritishGP pic.twitter.com/hFixWCQqtL

Veliki povratak

Radnja filma je o umirovljenom vozaču formule, imena Sonny Hayes, koji se vraća utrkama, a utjelovit će ga upravo Pitt koji je za tu prigodu dobio i svoj boks, kao i modificirani bolid na legendarnoj stazi.

Brad Pitt has his own garage at Silverstone this weekend 👀









Filming for his new F1 movie will take place on-site for the first time at the British Grand Prix 🎬#BradPitt#SonnyHayes#BritishGP 🇬🇧#Silverstone #F1#Movie pic.twitter.com/Re45DHEV2h

— ✧*𝓚𝓲𝓶 *✧ (@kims46) July 7, 2023