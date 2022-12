(VIDEO) BIZARAN INCIDENT NA STADIONU: Igrača pogodila kamera od preko 300 kilograma

Autor: Dnevno/ G.I.Š.

Bizaran incident dogodio se tijekom prijateljske utakmice između reprezentacija Južne Afrike i Australije u kriketu, kada je jedna kamera koja prati igrače pogodila jednog ravno u leđa.

Naime, prijenos utakmice organizirao je “Fox Sport” koji je jednu od kamera stavio na sajlu iznad terena, kako bi gledatelji mogli što bolje pratiti položaj igrača i igru na terenu.

No u jednom trenutku reprezentativac Južne Afrike Anrich Nortje krenu je na svoju poziciju, kada ga je kamera iznenada udarila s leđa i oborila na zemlju.





Sama kamera je teška 315 kilograma i ako se doda brzina kojom je putovala, Nortje je imao puno sreće da ju je uspio izbjeći bez većih posljedica.

Kardinalna greška

“Nisam znao što me je snašlo, da budem iskren. Za sada je sve ok. Samo sam udaren u lijevo rame i lakat. Lakat me malo boli, ali čini se da nije ništa ozbiljno”, izjavio je poslije incidenta Anrich pa opisao te trenutke:









“Vidio sam kablove i onda sam se okrenu, uspio sam pomaknuti glavu kada sam vidio kameru, ali nisam se stigao potpuno izmaknuti. Sve se brzo odigralo”, rekao je Nortje.

“Fox sports” je priznao grešku operatera kamerom, koji ju je spustio niže od dozvoljenog, naime kamera se može postaviti u položaj visine glave tijekom intervjua, ali ne i za vrijeme utakmice.

Srećom nakon intervencije liječničkog tima Nortje je nastavio utakmicu bez nekih težih ozljeda, a “Fox Sports” ispričao se igraču na nezgodi.