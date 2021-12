(VIDEO) BILA JE MUŠKARAC, A SADA DOMINIRA U BAZENU! Pliva sa ženama koje joj ne mogu ništa!

Sve češće slušamo o sportskim rezultatima osoba koje su promijenile sport; vidjeli smo to u MMA-u, pa na Olimpijskim igrama u dizanju utega, a sada se nova takva priča pojavila u SAD-u. U pitanju je plivanje, a očigledna dominacija jedne djevojke ne može se ne primijetiti.

Riječ je o Liji Thomas, studentici koja je prije nekoliko godina bila muška. Pobijedila je protiv svojih konkurentica uvjerljivom razlikom – imala je bolje vrijeme za 38 sekundi! Mogla je odmoriti pola minute i svejedno bi bila prva.

Lia se natjecala u muškoj konkurenciji prije nego što je promijenila spol. Ubrzo je dobila dozvolu da nastupa sa ženama što je otvorilo vrata nevjerojatnoj dominaciji na natjecanjima.

“Plivanje je veliki dio mog života i onoga što ja jesam. Plivam od svoje pete godine i to što sam transrodna osoba ne utječe na mene u ovom sportu”, poručuj Lia.

This isn’t equality. This is inequality. Biological men shouldn’t be allowed to use their unfair advantage over biological women in sporting competitions, everyone knows it, but not enough people in power are saying it. https://t.co/MxPpuM7SAc

— Darren Grimes (@darrengrimes_) December 7, 2021