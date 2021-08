(VIDEO) APSOLUTNI KAOS NA STAZI U TOKIJU! Danac se sudario s Britancem, derao se i psovao:’J**eš njih!’

Svjeodočili smo nevjerojatnim scenama na timskom natjecanju u biciklizmu na Olimpijskim igrama. U Tokiju su se sastale ekipe Danske i Velike Britanije koje su bile u centru događanja.

Danci su u ponedjeljak oborili olimpijski rekord u kvalifikacijama, a nakon toga su ih Britanci optužili za varanje. Britanci su smatrali kako su Danci trakama na nogama povećali svoju aerodinamičnost.

Suci su upozorili Dance, ali ih nisu diskvalificirali.

Sada su se te dvije države našle u polufinalu Olimpijade. Danski biciklist Frederik Madsen, koji je bio prvoplasirani, sudario se s Charliejem Tanfieldom koji se nalazio na posljednjem mjestu. Odmah se naljutio i vikao na Britanca, a nakon toga su ga kamere uhvatile kako viče:

“J*beš njih!”, očito aludirajući na optužbe Britanaca da su varali u kvalifikacijama.

A loud “FUCK THEM” broadcast on BBC One at 8.50 in the morning 😬 pic.twitter.com/aE5Ib4ayDv

— Scott Bryan (@scottygb) August 3, 2021