Velikog sportaša srušio bankrot i zamrzio sve što mu je donijelo slavu: ‘Mučan pad naše ikone’

Mnogi sportaši nakon karijere imaju financijskih problema. Takvih događa nisu lišeni ni višestruki olimpijski pobjednici. Evo, bivšu pobjednik Tour de Francea, Englez Sir Bradley Wiggins suočava se s potencijalnom prodajom svojih olimpijskih medalja, zajedno s drugim trofejima i memorabilijama iz karijere, nakon što je na sudu proglasio bankrot.

Ovaj 47-godišnjak, koji se umirovio 2016. s osam olimpijskih medalja, od kojih pet zlatnih, postigao je prekretnicu i postao prvi britanski vozač koji je osvojio Tour 2012. godine, Također je imao čast otvoriti Igre u Londonu tog ljeta, poznato paljenje baklje za početak ceremonije otvaranja koju je gledala globalna publika od stotina milijuna.

Wiggins, čiji se pobjednički bicikl čak pojavio u prodaji 2021., dobio je BBC-jevu nagradu za sportsku osobnost godine i titulu viteza 2013. za svoja izvanredna postignuća u biciklizmu. Međutim, njegova se karijera suočila s pozornošću nakon njegova umirovljenja zbog kontroverzi oko njegove upotrebe izuzeća za terapeutsku uporabu (TUE) i kasnijeg curenja njegovih medicinskih podataka od strane ruske hakerske skupine.

Posljednjih godina Wiggins se susreo s financijskim izazovima o kojima se često govorilo. Njegova tvrtka, Wiggins Rights Limited, ušla je u dobrovoljnu likvidaciju 2020., a vjerovnici, uključujući poreznu upravu i carinu potražuju više od 300.000 funti (354.000 eura).

U jednom trenutku pojavila su se izvješća da se suočava s bankrotom zbog neplaćenih dugova blizu milijun funti (1,1 milijun eura). Dokumenti koje su stečajni upravitelji podnijeli vlastima u pokazuju da on nije vratio ništa od novca dogovorenog za podmirenje zajma.

Kako je izvijestio The Times, Wiggins je ranije službeno proglasio bankrot na sudu u Lancasteru. Potom su imenovani povjerenici koji će upravljati i likvidirati njegovu imovinu, uključujući medalje i trofeje.

Paul Rouse, koji radi kao voditelj usluga za klijente u računovodstvenoj tvrtki Forvis Mazars, primijetio je: “Sir Bradley Wiggins je britanska sportska ikona, a za njega je krajnje mučan pad trenutak da se našao u ovoj financijskoj poziciji, desetljeće nakon svog vrhunca.”

Kao i svugdje u svijetu imenovan je stečajni upravitelj koji će plijeniti i prodavati njegovu imovinu, uključujući potencijalno medalje i trofeje iz njegove uspješne sportske prošlosti, kao što je bio slučaj s Borisom Beckerom.

Bradley Wiggins je nakon bankrota rekao da je izgubio svaki interes za biciklizam i da nikad ne gleda taj sport. Objasnio je da je tijekom odrastanja i tijekom profesionalne karijere biciklizam za njega bio “religija” i da je bio opsjednut njime, ali nikada nije uživao u njemu.

