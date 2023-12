Velikog hrvatskog domoljuba Jugoslavija je prekrižila: Odbačeni Hrvat im je u tuđini očitao lekciju

Autor: Andrija Kačić Karlin

Traje Svjetsko prvenstvo rukometašica, uskoro će i Europsko prvenstvo na kojem se rukometaši nadaju povratku u vrh, a istovremeno, s dolaskom zime razmahala su se natjecanja na skijaškim stazama na kojima hrvatske sportske zaljubljenike sada u Svjetskom kupu najviše vesele uspjesi Zrinke Ljutić i Leone Popović.

Sada u mirovini u kojoj je svojedobno istupio nesretan zbog njezine visine, Ante Kostelić ostavio je trag u dva sporta koji su trenutno u fokusu, prvo u rukometu u kojem se razvijao kao trener, a potom u skijanju, u situaciji u kojoj se bez pretjerivanja može reći da ga je s djecom Janicom i Ivicom uspostavio u samostalnoj Hrvatskoj.





Prije toga, u Jugoslaviji, to nije moglo proći. Hrvatska je u srcu, s osamostaljenjem je došao i veliki sportski uspjeh na skijaškim stazama, a Kostelić je svojedobno govorio kako je to išlo u bivšoj državi, u sportu u kojem su Hrvati bili gurani u drugi plan.

‘Morali bismo postati Slovenci’

“Sa svojom djecom sam napredovao dolaskom hrvatske države. Da je ostalo kako je bilo, a takva su bila vremena, morali bismo postati Slovenci da bismo se u skijanju uopće imali priliku dokazati. Ja sam dolaskom Hrvatske odmah zaključio – ‘Ovo je i naša šansa i naš adut’. I uspjeli smo. Rukomet je također doživio renesansu u samostalnoj Hrvatskoj…”, govorio je veliki hrvatski trener.

U skijaškim natjecanjima, pamte se sve pobjede i odličja, uključujući Janičinih šest medalja s Olimpijskih igara, četiri zlatne, a Ivičina četiri olimpijska odličja, sva četiri srebrna.

Bilo je i puno posebnih drugih trenutaka, poput nezaboravne Janičine slalomske vožnje na Sljemenu nakon što je ostala bez jednog štapa. Niti to nije moglo zaustaviti nalet koji je gradila obiteljska upornost, kroz sve teške izazove na pripremama za natjecanja, uključujući i spavanje na otvorenom dok se nije mogao priuštiti drugačiji smještaj.

Tugovao zbog hrvatskog pada

Obitelj Kostelić podizala je hrvatsko skijanje, tata Ante je s djecom ostvario pravo sportsko čudo, a u razdobljima pada drugih sportova, pričao je i o tome, žalostan zbog situacije.

Ranije je u fokusu bila hrvatska košarka, s vremenom se pad dogodio rukometu, a svojedobno je Kostelić govorio o tome kako su pali košarkaši.









“Košarka je doslovce nestala, ništa se nije tako u hrvatskoj državi nije urušilo kao košarka. I čisto sumnjam da će se vratiti. Nažalost. A košarka i danas ima silan broj svojih zaljubljenika, pristalica. No, predugo se čeka na neki uspjeh. S druge strane, rukomet nam je donedavno ostao konkurentan u vrhunskim, europskim i svjetskim razmjerima i to drži ljude napetima, željni su stalnog dokazivanja, rukometaši su postali popularni, poželjni… Danas djeca radije treniraju rukomet nego košarku, to sve kazuje”, pričao je Ante Kostelić.

Sjajan put u sportu

Ante Kostelić je u skijanju kao trener osvojio praktički sve što se može, a prije toga, u karijeri je gradio svoj put s puno upornosti, što su kasnije slijedili Janica i Ivica.

Glava velike hrvatske sportske obitelji je u mladosti trenirala veći broj sportova: rukomet, plivanje, skijanje, a Kostelić se bavio i utrkama automobila. Dobio je nadimak ‘Gips’, jer je bio hiperaktivan i često je lomio ruke i noge. U svakom sportu intenzivno je trenirao, odricao se i sportski živio. Najviše se bavio rukometom, nastupao je za zagrebačke rukometne klubove RK Polet, Mladost, RK Zagreb i za francuski klub ASHC Cannes. Bio je i član skijaškog kluba Rade Končar i plivačkog kluba Mladost.

Sredinom 60-ih, bio je čuven po svojoj upornosti i marljivosti u rukometnom klubu Mladost. Igrao je na poziciji krila i pivota. Odlično je pucao sedmerce. Svakodnevno je uz treninge i samostalno marljivo trenirao i trčao po Sljemenu. Uvijek je bio odlično tjelesno pripremljen. Osvojio je naslov prvaka s RK Zagreb. Bio je u konkurenciji za nastup u rukometnoj reprezentaciji Jugoslavije.

Iako više nema trenerski angažman, najtrofejniji hrvatski trener Ante Kostelić ne miruje. U razgovoru za HRT otkrio je zbog čega je ogorčen, ali i koja je njegova trenutna preokupacija. ➡️ https://t.co/KLZQ1VLZiB pic.twitter.com/Jh2Yr7ZVG4





— HRT Sport (@HRTsport) May 3, 2021

Nije igrao na službenim utakmicama

Na jednom pripremnom turniru bio je najbolji strijelac u dresu Jugoslavije, no Ante Kostelić nije igrao na službenim utakmicama, neki tvrde i zato što su ga smatrali osviještenim hrvatskim domoljubom.

Otišao je u Francusku, gdje je radio čuda. Samo tada nije bilo brzih sredstava informiranja, kao danas, poput interneta, malo se znalo o njegovim sjajnim dosezima. Fantastičnim partijama je pridonio, da Cannes dođe iz Treće u Prvu francusku rukometnu ligu. Na jednoj utakmici Treće lige, postigao je sva 24 pogodaka za svoju ekipu.

Nakon igračke karijere od 1975. do 1990. godine bio je trener muških i ženskih rukometnih klubova. Trenirao je rukometne klubove: Ivanić Grad, Osijek, Medveščak, Zagreb, Pelister iz Makedonije, RK Partizan iz Bjelovara, Željezničar, Trešnjevku i Celje. Trenirao je i ženski rukometni klub Nürnberg, ali samo tjedan dana, jer je izbacio iz ekipe ženu predsjednika kluba. Najduže se zadržao u Osijeku tri godine. Rukometašice je uveo u prvu ligu, osvojio je Kup Jugoslavije.

Intenzitet uvijek jak

Kao trener imao je vrlo intezivne i naporne treninge, tražio je velika odricanja od svojih igrača i igračica, sve vježbe je i osobno izvodio. Bio je na raspolaganju cijeli dan, no većina sportaša, koje je trenirao nisu bili spremni na velika odricanja i sportski način života. Sukobljavao se i s upravama, jer je imao poseban stil i pristup sportu.

Takav je i u svojim istupima, a to pokazuju i riječi Ante Kostelića dok je uspoređivao status košarke i rukometa u Hrvatskoj, u razdoblju velikih rukometnih uspjeha.

“U nas si mnogi utvaraju da smo još neki košarkaški značajni čimbenik. I s veseljem se pokazuje kako smo osigurali prijenose NBA utakmice tijekom noći. A za nas bi bilo bolje da prenosimo, primjerice, isto spektakularne utakmice rukometne Bundeslige. Što želim reći? Košarka živi u prošlim vremenima, u sjećanjima, snovima. Rukomet je ipak orijentiran na sadašnji trenutak. U rukometu nam igrači ne otkazuju dolaske u reprezentaciju, u košarci je to nerijedak slučaj”, govorio je Kostelić.

“Košarka je bremenita i opterećena stavovima i razmišljanjima koliko smo nekad bili veliki. To u održavanju nekog sporta velikim u domaćim i svjetskim okvirima ne znači ništa. Sport je stalno dokazivanje, rukometaši su u tom neprestanom dokazivanju bili fantastični”, govorio je Ante Kostelić, ističući kult reprezentacije koji treba njegovati, a bez njega, neminovno slijedi pad.