VELIKO POJAČAJNE ZA HRVATSKOG PRVAKA! PPD Zagrebu pridružio se jedan od najbojlih mladih rukometaša svijeta

Rukometni prvak Hrvatske, PPD Zagreb, potpisao je trogodišnji ugovor s hrvatskim rukometnim reprezentativcem Marinom Šipićem. Šipić je jedan od najtalentiranijih kružnih napadača svijeta i svakako je ogromno pojačanje za Zagreb.

Šipić je stigao iz našičkog Nexea, a na poziciji pivota imat će konkurenciju u Kristianu Bećiriju i Darku Stojniču koji također na ljeto dolaze u PPD Zagreb. Šipić će nositi dres s brojem dva, a kaže kako mu je ovo veliki izazov.

“Presretan sam što sam napravio korak više u svojoj karijeri i da dolazim u PPD Zagreb. Uvijek me vesele novi izazovi, a mogućnost igranja Lige prvaka najveći je mogući za svakog igrača, pa tako i za mene. Za minutažu ću se boriti s Bećirijem i Stojničem i mislim da je to dobro za klub jer su momci sjajni pivoti. Stojniča znam jer smo generacija, a on je nastupao za Sloveniju pa smo se susretali tijekom godina. Bećirija, pak, znam iz hrvatske reprezentacije. Obojica su poznati kao veliki borci i sigurno ćemo jedan drugoga tjerati da idemo iznad svog maksimuma, što je u konačnici odlično za klub. Trener Tamše je poznat po radu s mladim igračima i iskreno se veselim prilici da radim s njim i učim od njega. Mislim da će to biti sjajna suradnja”, rekao je pri potpisu ugovora Šipić.

Najavio ga je i direktor Zagreba Vedran Šupuković.

“Riječ je o jednom od najpotentnijih hrvatskih mladih igrača i mi smo u klubu iznimno sretni i zadovoljni što smo uspjeli realizirati njegov dolazak u bijeli dres. Uopće ne sumnjam da će Marin u budućnosti još dodatno napredovati i da ga očekuje blistava budućnost u najboljim europskim klubovima. Za nas je velika satisfakcija da je potpisao za nas s obzirom na to da smo svjesni kako se mogao otisnuti u redove nekog od europskih velikana već danas. Smatramo da je povukao mudar potez i da će ovom suradnjom profitirati i Marin osobno, ali i PPD Zagreb”, rekao je direktor.