VELIKI UKRAJINAC ŠOKIRAO SVIJET: ‘Sinoć smo ubili neke ljude, njih šestero’

Vitalij Kličko koristi svoju veliku svjetsku popularnost kako bi ukazao na rat u Ukrajini, a on je već i prije agresije bio spreman braniti Kijev i Ukrajinu od ruske agresije.

Tako je Vitalij tijekom intervjua za Sky News bio upitan i kako je prošla jedna akcija, i nakon nekoliko pokušaja izbjegavanja direktnog odgovora Kličko je izjavio:

“Da sinoć smo ubili neke ljude, njih šestero”, rekao je Kličko, koji je prije napomenuo kako Rusi u grad šalju male odrede od šestero ljudi i snajperiste.

Bori se za svoje

Također Kličko je naglasio kako bi preporučio građanima da ostanu u skloništima zbog opasnosti od granata i snajperista:

“Za nas je sigurnost naših ljudi glavni prioritet. Ali, također, pokušavamo uhvatiti napadače. Puno je snajperista na putu, nitko ne bi trebao izlaziti van”, rekao je Kličko koji je dugogodišnji gradonačelnik Kijeva, a redovito obilazi svoje sugrađane u skloništima.

Visited people in shelter in one of Kyiv’s subway stations. #StandTogether 🤝💪#Ukraine #Kyiv #united #StopThisWar @Vitaliy_Klychko pic.twitter.com/CwGKkJFROH

— Klitschko (@Klitschko) March 4, 2022