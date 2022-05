VELIKI UKRAJINAC ALBANSKOM NOVINARU: ‘Kao što ste vi oslobođeni od Srbije, bit ćemo oslobođeni i mi od Rusije’

Portali u susjedstvu ostali su osupnuti izjavom legendarnog boksača, a danas vojnika i gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička, koji je usporedio Srbiju i Rusiju, te Albaniju i Ukrajinu.

Naime, Kličko je prilikom intervjua za portal Albanaca iz Švicarske “Le Canton 27” zahvalio Albancima i Kosovu na vojnoj podršci i solidarnosti s ukrajinskim narodom.

Kličko je u intervjuu usporedio odnos Kosova i Srbije s trenutnom situacijom u njegovoj domovini, te je poručio kako su se Albanci borili protiv Srba, tako se i oni bore protiv Rusa, što je izazvalo konsternaciju u Srbiji, s time da Ukrajina još nije priznala Kosovo kao državu.

Oslobodit ćemo se Rusa kao vi Srba

“Jako mi je drago što sam prvi put sreo jednog albanskog novinara, što je dobra prilika da prenesem poruku vama, albanskom narodu na Balkanu. Čuli smo i čitali da ste i vi Albanci, kao i mi Ukrajinci, ljudi mira, slobodoljubivi, ali i borci koji vole slobodu, koju nam neko nameće. Danas se borimo protiv ruskog režima koji pokušava okupirati Ukrajinu, kao vi koji ste nekada bili okupirani od Srbije”, rekao Kličko za švicarski list, a prenosi Kosovo online.

“Vjerujem kako ćemo mi u Ukrajini, pored Boga, vratiti ovu podršku našoj zemlji, našem narodu. Hvala Kosovu, hvala Albancima. Kao što ste vi oslobođeni od Srbije, bit ćemo oslobođeni i mi od Rusije” izjavio je Kličko.

Klitschko, Mayor of heroic Kyiv, speaks to Swiss Albanian journalist in #Davos: "Thank you Kosovo for all the support and thank you Albanians too. Since you got to liberate yourselves from Serbia we'll also liberate our land from #Russia" https://t.co/8xbqEPMPzx [correction]

— Petrit Selimi (@Petrit) May 26, 2022