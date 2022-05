VELIKI ŠOK ZA ZAGREB: Sljeme ostaje bez utrke ‘Kralj Sljemena’

Nakon što je početkom ove godine na Sljemenu jedva održana ženska utrka u slalomu, dok je muški slalom prekinut nakon 19 natjecatelja, FIS je neugodno iznenadio organizatore zagrebačke utrke.

Kako se saznaje FIS je odlučio kako će se ove sezone voziti dva ženska slaloma na Medvednici, a muški slalom će pričekati neka bolja vremena.

Podsjetimo, zbog dosta visoke temperature danima prije FIS slaloma na Sljemenu utrke su održane u dosta teškim uvjetima, na stazi je bilo više zemlje i leda nego snijega, a iako je snijeg padao prije muškog slaloma, staza na crvenom spustu nije izdržala, te je “Kralj Sljemena” prekinut nakon 19 natjecatelja.

Muški slalom u Garmisch

Tako će umjesto muškog slaloma biti održana dva ženska, a jedan muški slalom više dobio je Garmisch-Partenkirchen

Natjecanje ove sezone počinje u Söldenu 22. listopada, a završava u Andori 19. ožujka.

