Veliki šok u Rijeci: ‘Dečko je ostao bez zraka, imao je puls, ali nije disao’

Šokantna nesreća dogodila se tijekom juniorskog Europskog prvenstva u skokovima na Kantridi, kada je mladi 15-godišnji reprezentativac poljske na jučerašnjem jutarnjem treningu uoči četvrtoga dana natjecanja, glavom udario o toranj.

Kako donosi Novi list, mladić je izvodio skok s desetmetarskog tornja, da bi glavom udario o njega prilikom skoka te je izgubio svijest i pao u bazen.

Spasioci i liječnička ekipa odmah su reagirali, izvukli su mladog skakača iz bazena, nakon čega mu je ukazana liječnička pomoć te je prevezen na KBC Sušak.

Respect across the podium 👏

European Junior medallists reacted to big performances in Rijeka on Day 4 of the European Junior Diving Championships. Finals action continues from 16:30 CEST 💦#LENEJDC2023 | #Diving pic.twitter.com/qsVwN1bQfo

— LEN – European Aquatics (@LENaquatics) August 23, 2023