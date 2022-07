VELIKI BIJES U SRBIJI, ‘OVO JE SRAMOTA’ Pričaju o pokradenoj zvijezdi, javila se s teškim riječima

Pri kraju velike karijere, danas 32-godišnja poznata srpska atletičarka Ivana Vuleta, djevojački Španović, nadala se novom uspjehu u skoku u dalj u borbi za visoki plasman na Svjetskom prvenstvu u američkom Eugeneu, ali u sinoćnjem programu po našem vremenu, posljednjeg dana SP-a, do toga nije išlo.

Vuleta je završila na sedmom mjestu, s najboljim priznatim skokom od 6,84 metra, no u srpskim medijima i među tamošnjim sportskim zaljubljenicima najviše se priča o skoku koji nije bio priznat. Srpska atletičarka je u trećoj seriji otišla na oko sedam metara, možda i više, no nije bilo mjerenja tog rezultata zbog prijestupa.

Da je mjerenja bilo, pretpostavlja se da bi Vuleta imala broncu, a možda i srebro, s obzirom na to da je brončana Brazilka Leticia Oro Melo skočila do 6,89 metara, a srebrna Nigerijka Ese Brume na daljinu od 7,02 metara, iza pobjednice Malaike Mihambo, njemačke predstavnice, sa zlatom do kojeg je došla sa 7,12 metara. Nakon svega, pogledi na snimku donose pitanja je li prijestup srpske atletičarke bio ispravno zabilježen.

U ovom slučaju nije bilo pomoći jer su računala rekla svoje, a nakon svega, u srpskoj sportskoj javnosti ima i zbunjenosti i bijesa zbog ovakvog raspleta. Bijes je približila jedna reakcija na Twitteru koja je sinoć po našem vremenu prozvala odgovorne da su gadno zeznuli stvar. ‘Sramota! Ivana Španović skočila je na oko sedam metara, a kažu da je to prijestup. Kako ovo može biti prijestup?’, stoji u toj reakciji, s pozivom svjetskoj atletskoj organizaciji da bude bolja.

SHAME!!!! Ivana Spanovic's jump about 7m is considered a FOUL!!! How on earth is this a foul? @WorldAthletics do better !!! pic.twitter.com/zW6SgkbNrQ

— tms (@TnFtms) July 25, 2022