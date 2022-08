VELIKE PROMJENE U TIMOVIMA: Alonso i Vettel pokrenuli selidbe vozača

Trenutak kada je Sebastian Vettel odlučio na kraju sezone napustiti Aston Martin, pokrenuo je lavinu događaja između momčadi iz sredine F1 poretka, koje su završile velikim promjenama što se tiče vozača za sljedeću sezonu.

Alonso je nakon odlaska Vettela odmah prihvatio njegovu poziciju u Aston Martinu, a Alpine se našao u čudnoj situaciji kada su promovirali mladog Piastrija.

Oscar Piastri je izdanak Alpinine škole, ali umjesto da prihvati ponudu mladi vozač je odbio te je rekao kako nema namjeru sljedeće godine voziti za Francuski tim.

Upleo se McLaren

Mladi Piastri je već prije pregovarao s McLarenom, a www.racingnews365.com pozivajući se na australske izvore objavio je da su Danielu Ricciardu službeno priopćili vijest o otkazu iz McLarena.

Riccardo je ove sezone osvojio svega 19 bodova, a najbolji plasman mu je šesto mjesto, dok je Lando Norris je u 13 nastupa sakupio 76 bodova i McLaren želi mlađeg vozača za naredno razdoblje te su ga pronašli očito u Piastriju.

