VELIKA TUGA U FORMULI 1: Preminuo osnivač Red Bulla, a tuguje još jedna momčad

Tužna vijest pogodila je ljubitelje sporta i obožavatelje energetskog pića Red Bull, kada je sinoć u 79. godini života preminuo Austrijski milijarder hrvatskog podrijetla Dietrich Mateschitz.

Mateschitz je preminuo nakon borbe s teškom bolesti, a vijest je potvrdio Helmut Marko na Velikoj nagradi SAD-a koja se održava danas u Austinu.

Austrijanac je svoje bogatstvo, koje se procjenjuje na oko 20.2 milijarde dolara te je prema Forbesu bio 71. najbogatija osoba na svijetu, stekao nakon što je na putu po Tajlandu probao Krating Daeng (crveni bik), a ostatak je povijest.

We are saddened to hear of the death of Dietrich Mateschitz

The co-founder of Red Bull made an unforgettable contribution to F1, and leaves a lasting legacy pic.twitter.com/ZuBxwY5CzS

— Formula 1 (@F1) October 22, 2022