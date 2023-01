VELIKA TRAGEDIJA UMJESTO SLAVLJA: Poginuli 20-godišnjak i djevojka nakon osvojene titule

Sveučilište u Georgi osvojili su titulu u američkom nogometu slavljem protiv kršćanskog fakulteta u Teksasu. Nažalost slavlje se pretvorilo u tragediju.

Devin (Willock), 20-godišnji član ekipe i Chandler Lecroy, 24-godišnjakinja koja je zadužena za regrutaciju igrača, poginuli su u saobraćajnoj nesreći.

Djevojka je upravljala vozilom marke “Ford Expedition” u kom je Willcock bio suvozač kada je izgubila kontrolu i sletjela sa puta. Automobil je potom udario dva stuba za dovod struje i zaustavilo se u obližnjem šumarku.

Mladić je je ispao iz automobila i stradao na licu mjesta, dok je djevojka prevezena u bolnicu gdje je podlegla povredama. Još dvoje igrača bilo je u automobilu, ali su prošli samo s ozljedama.

#NEW Just arrived to scene of fatal crash – involving UGA player @DevinWillock and staff member Chandler Lecroy. Police have road blocked on Barnett Schoals Rd because a number of power lines and trees are down. We’re told its too dangerous to go further. @wsbtv pic.twitter.com/CfsYfHaY5o

— Justin Carter (@JustinCarterTV) January 15, 2023