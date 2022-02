VELIKA SKIJAŠKA NADA EKSKLUZIVNO IZ PEKINGA ZA DNEVNO: ‘Čast mi je nositi našu zastavu, a jedna stvar je baš neobična’

Autor: Ivan Lukač

Mlada skijašica Zrinka Ljutić netom prije 18. rođendana osvojila je svoje prve bodove, a sada je očekuje prvi nastup na igrama. U zgusnutom rasporedu između treninga i testiranja našla je vremena za intervju za naš portal.

Kako si, kakvi su dojmovi s otvranja?

Odlično sam stvarno se dobro osjećam. Dojmovi su fantastični. Stvarno je bio spektakl kakav još nisam vidjela, a posebno mi je drago što je samnom bio i tata. Naravno jako sam ponosna što sam dobila čast da nosim zastavu i predstavljam svoju Hrvatsku.

Ne izlazi zbog rizika

Ima li selo sve što je potrebno za jednog sportaša ili su nešto zaboravili?

“Pa nema ništa na što već nismo navikli. Imamo teretanu, dućan te sobu za doping i covid testiranje. Sve u svemu sve nam je tu na jednom mjestu. Udaljeni smo jedan sat od Pekinga, ali ne izlazimo baš ne želimo risikrati moguću zarazu. Testiramo se svatko jutro pa moramo biti oprezni”

Kakva je hrana, jesu se organizatori prilagodili gostujućoj gastronomiji?

“Pa ima svega. Napravili su nam europsku hranu, naravno nije fino kao kad mi napravimo, ali se trude. Imamo posbena odjeljenja za kinesku i za ostalu hranu. Hrana je dobra nećemo ostati gladni haha.”









Dakle potrudili su se da vam bude ugodno?

“Apsolutno, Kinez su baš dragi i stvarno se trude maksimlano. Uvijek se nam na raspolaganju, većina ih zna engleski tako da ni komunikacija nije problem. Vjerujem da ako ne bude previše problema s koronom da će igre biti gotovo pa savršene.”

Kakvo je vrijeme?

“Tu nema snijega. Pucali su u nebo nešto da naprave kondenzaciju i da naprave oblake pa je palo par centi kao za ugođaj za nas. I stvarno je palo, ali više ga nema haha. Još jedan dokaz koliko se trude. Vrijeme je izrazito hladno i suho. Vjetar stalno puše što bi moglo uzrokovati probleme na trkama pogotovo na spustu i superveleslalomu. Mislim da ako bude puhalo malo jače da će i nama na gornjem djelu veleslaloma isto smetati. Temperature idu i ispod -20, a oblaka uopće nema.”









‘Staza je neobična’

Jesi išla gledati stazu?

“Jesam i neobična je. Snijega nema sa strane. Ne mogu je usporediti ni s jednom stazom na kojoj sam do sad skijala. U potpunosti je umjetna i ne prati prirodnu padinu. Nema niti jedne grbe na veleslalomu što sam do sad stvarno rijetko viđala kao poligon je. Sve je nekako fejk i savršeno dosta neobično. Spust je zanimljiv. Spuštašku stazu cijelom dužinom drže potporni zidove to je nešto što u Svjetskom kupu ne postoji bar ne u tolikoj mjeri. Sve visi stalno, ali je kratak. Samo padina koja ide. Skoro jednoliko i onda malo ravno pa zavoj u ciljnu strminu.”

Kako ti se čini slalom? Nedavno si upravo u slalomu dohvatila svoje prve bodove.

“Da to mi je bilo veliko olakšanje da sam konačno došla do prvih bodova. Još sam u cilj ušla prva pa sam saznala kakav je osjećaj biti na onoj stolici za vodeće i odličan je haha. Kao ni za velesalom nismo bili ni na stazi za slalom jer to smijemo dan prije trke, ali osjetila sam snijeg na stazama za trening. Brz je i agresivan. Temperatura zraka i tlak čine ga vrlo zeznutim. Ima jako puno gripa te je vrlo lako za izletiti.

Jesi dobila savjet od starijih kolega?

“Od Ivice, da trebam svu ovu eufroiju oko olimpijskih isključit i ovo sve kaj tu vidim i proživljavam i fokusirat se isključivo na ono što trebam radit da dobro odskijam.”

Kakva je atmosfera među našom ekipom?

Super je međusobno se bodrimo i družimo kad možemo. U različitim smo selima pa nije sad da možemo se vidjeti kad hoćemo. Ja sam u selu s skijašima i sanjkašima jer tu su naše staze. Nordijici imaju svoje i tako svi. Atmosfera je dobra i to nam je najbitnije.

Koji je cilj za ove Igre?

“Odskijati najbolje što mogu. Želim se opustiti i uživati u skijanju, a onda će i rezultat doći. Želim skuptiti što više znanja i iskutva za budućnost. Ostvarila sam svoj san, a to je nastup na Olimpijskim igrama i to mi je sad najvažnije.

Zrinki hvala još jednom na izdvojenom vremenu te joj želimo svu sreću na ZOI kao i cijeloj ekipi Hrvatske.