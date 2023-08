Velika hrvatska nada zaustavljena u naletu prema naslovu: Samo ju je presjeklo i nije mogla dalje

Neugodne vijesti došle su iz Jeruzalema. Ondje je u akciji na atletskom juniorskom Europskom prvenstvu u akciji bila Jana Koščak, jedna od najvećih nada hrvatskog sporta, kojoj se smiješio napad na naslov u sedmoboju, ali umiješala se ozljeda.

Mladu Janu, 17-godišnjakinju iz Varaždina, presjekla je bol u zadnjoj loži, a ozljeda je bila takve težine da nije mogla nastaviti natjecanje. Bila je u vodstvu nakon tri discipline, a nevolja ju je pogodila u bacanju kugle, u trećoj disciplini sedmoboja u Jeruzalemu.

Za jednu od najvećih nada hrvatskog sporta ovo je bila nesreća u gradu koji pamti i po puno ljepšim vijestima.

Event leader Jana Koscak from Croatia has pulled out of the heptathlon.

The Croatian injured her hamstring in the shot put and will not continue. ❤️‍🩹#Jerusalem2023 pic.twitter.com/qVpih1JwFx

— European Athletics (@EuroAthletics) August 7, 2023