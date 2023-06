Velika čast za hrvatski rukomet: Troje Hrvata u Kući slavnih EHF-a

Kao i svi veliki sportovi, tako je i europski rukomet odlučio kako bi trebao imati Kuću slavnih i na Gala večeri u Beču, kojom je EHF obilježio 30 godina postojanja, ustanovljena je i Kuća slavnih europskog rukometa

U ‘prvoj generaciji’ primljeno 60 rukometašica i rukometaša, a među 32 muške legende europskog rukometa svoje mjesto našla su i dvojica Hrvata i jedna Hrvatica.

Tako su čast kao prvi u generaciju u kuću slavnih dobili Irfan Smajlagić i Ivano Balić kod muškaraca i Jelena Grubišić kod rukometašica.

Ivano Balić was part of the Athens 2004 gold medal-winning Croatian Olympic handball team and one of the best players of all time.

