Vaterpolisti najavili susret polufinala Europskog prvenstva, protiv starih znanaca Mađara

Autor: Dnevno GIŠ

Hrvatska vaterpolo reprezentacija plasirala se pobjedom protiv Grčke u polufinale Europskog prvenstva u Zagrebu, a u nedjelju od 18 sati i 30 minuta, Barakude će na megdan starim znancima Mađarima.

Zagrebačko polufinale je četvrto uzastopno za Hrvatsku, a bitna stvar je da smo se plasirali na Svjetsko prvenstvo, koje je na rasporedu u Dohi od 5. do 17. veljače, a naši vaterpolisti su u skupini A s momčadima Australije, Južne Afrike i Španjolske.

Prije Svjetskog prvenstva Hrvatsku čeka obrana Europskog naslova, a podmlađena Mađarska izaziva veliki respekt kod našeg izbornika Tucka i igrača, koji su najavili nedjeljni ogled.

Želimo osvojiti zlato

“U podsvijesti možda jest mnogima kako Mađarska ovdje nije kompletna, no, oni su izuzetno jaki, opasni i imat ću ozbiljan razgovor s igračima, pojasniti im da to u podsvijesti uopće ne smije biti prisutno. Znam koliko će nas teška utakmica čekati protiv suparnika koji igra sjajno i koji je napravio veliku stvar. No, ja sam rekao i ranije još, da je naša želja otići do kraja, želimo igrati finale, želimo osvojiti zlato.

Napravit ćemo sve da otvorimo vrata Pariza već sada, u Zagrebu. U predivnoj atmosferi, nošeni našom publikom, mislim da imamo pravo vjerovati da možemo ići do kraja. Rekao sam da su me protiv Srbije oduševili.

Dok sam ih gledao iz Dubrovnika, protiv Grčke i Italije, mislio sam „Pa hajde, igraju neopterećeno”, ali da su u eliminacijskoj utakmici odigrali onako zrelo, s tako veličanstvenim šuterima, Taj mali broj 2, Tatrai je sjajan. Znam od ranije Vincea Vigvarija, Adama Nagyja, Feketea… Imaju 5-6 fantastičnih igrača, ljevak Burian na desnoj strani. Naša će obrana morati biti bolja nego protiv Grčke”, rekao je Tucak.

Slijedi najvažnije

“Možda je to ponavljanje, ali zaista još ništa nismo napravili i to tako treba gledati. Sad slijedi najvažnije, a Grčku smo zaboravili već. Dolaze ovi, nazvao bi ih klinci iz Mađarske. Fantastični su, vuku, samo se ne treba opustiti i ostati isti kao dosad. Uočili smo da Mađari nikome ništa ne opraštaju, odnosno koriste i najmanju priliku ako je slobodno za šut. Zato ćemo se morati vraćati brzo u obranu i paziti pomno u svakom njihovo napadu.









Ono što je poseban gušt je da eto već drugo EP igramo pred domaćom publikom, navijačima koji su genijalni. Oni nas vuku, svima nama to godi, motivira nas, a njima, navijačima samo jedno veliko hvala”, kazao je Josip Vrlić pa se nadovezao i Marko Žuvela:

“Mislim da je kvaliteta na našoj strani, ali trebamo se pripremiti kao da je finale, kao da igramo s onom najjačom Mađarskom. Igrali smo već protiv Mađara i znali smo kako oni igraju. Bila to A ili B reprezentacija, a uostalom i isti ih trener vodi. U redu, nema Zalankija, ali svaki Mađar ima odličan šut. Na Svjetskom prvenstvu u Fukuoki prošle godine, igrali su s jednim centrom, ovdje opet s jednim u biti. Stil igre je sličan. Svi pucaju, svi plivaju, nitko se ne boji ‘opaliti’, te ih se nikako ne smije podcijeniti”, zaključio je ponajbolji mladi vaterpolist Europe.