Vaterpolisti najavili četvrtfinale Eura: ‘Izabrali smo jedan teži put’

Autor: Dnevno GIŠ

Petak će biti jedan veliki dan za hrvatski sport, jer će naše dvije reprezentacije, vaterpolska i rukometna, imati nastup na Europskim prvenstvima, što je stvarno velik uspjeh našeg sporta, s obzirom koliko se ulaže u njega.

Barakude tako igraju četvrtfinale Europskog prvenstva na plivalištu na Savi od 18 sati i 30 minuta, a svi naši pretpostavljaju kako će nam se na putu prema polufinalu sučeliti Grci.

Grčka igra svoju utakmicu osmine finala protiv Nizozemske i malo je za vjerovati kako će igrači iz zemlje tulipana pobijediti, ipak za njih, jednu vaterpolo velesilu, a takvog je mišljenja i naš izbornik Ivica Tucak, koji je s Bukićem, Žuvelom i Lončarom najavio četvrtfinale.

Vjera u Grke

“Igrat ćemo protiv sjajne reprezentacije jer pretpostavka je da će Grci dobiti Nizozemce, naravno. Ako kažemo da su aktualni svjetski doprvaci, ali i srebrni s Igara u Tokiju, onda ne treba ništa više govoriti. Ako spominjemo jednu reprezentaciju koja u svojim redovima ima Vlachopoulosa, Genidouniasa, Kakarisa, Nikolaidisa, Papanastasioua, to su svjetske klase, sjajna reprezentacija.

Komplimenti moji bi tu trebali i stati jer ja vjerujem je da ih možemo pobijediti. Samo u zadnjih godinu i pol smo s njima odigrali tri utakmice i sve su bile u ‘egalu’. Dvije su i završile neodlučeno 8:8 i 5:5, jednu su oni pobijedili, za broncu u Budimpešti 2022. na Svjetskom prvenstvu. No, prije smo ih i dobivali puno puta, ali da će to biti teška i neizvjesna utakmica, to očekujem ja kao i igrači. Ono što ćemo morati biti je na apsolutnom maksimumu.









Izabrali smo jedan teži put. To je ono što nam se dogodilo, ali to je sada tako. Žao mi je Dubrovnika, mi sve bacamo odmah iz euforije, iz depresije. U zadnjim minutama smo se malo pogubili i nismo izdržali taj pritisak. Žao mi je zbog ljudi, zbog Dubrovčana i one sjajne atmosfere. I ta podrška koju osjećamo kao reprezentacija nam strašno pomaže”, rekao je Tucak.

Možemo pobijediti

“Tako da nije ni potrebno previše raspravljati i jednostavnosti ili težini suparnika. Grčka koja nam je vjerojatni suparnik, je nama vrlo poznata. Igrali smo dosta puta s njima. Odlična su momčad, imaju nekoliko izvrsnih mladih pojedinaca, ali su oni pokriveni na svim pozicijama sa svih 15 igrača, ne samo da je to 13. Bit će teško, to je sigurno, ali uz dobru pripremu mislim da ih možemo pobijediti”, rekao je Bukić, a Žuvela nadodao kako kako igramo doma te se nemamo koga bojati i ne bojimo se:









“Trebamo ući maksimalno, a siguran sam da će i Zagreb biti pun, da ćemo imati podršku s tribina. Idemo svom snagom i pokušati pobijediti utakmicu”, rekao je Žuvela, a Lončar je zaključio:

“Oni su momčad nama vrlo slična, odnosno ne odgovaraju im momčadi koje igraju brzo, s puno plivanja, poput Italije i Španjolske. To je naša šansa. Mi imamo takve igrače, imamo brza krila, te ako nametnemo brz ritam, mislim da je to put k pobjedi”, zaključio je Lončar.